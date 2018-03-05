Амстердам, 5 марта, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Члены «Единого национального движения» (ЕНД) в Грузии должны сделать все, чтобы вернуться во власть. Об этом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в своем видеообращении к соратникам, которое распространили грузинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Наша задача — возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться уже в 2018 году, — сказал Саакашвили. — Как нам это осуществить? Мы должны выиграть президентские выборы».

По его словам, затем на фоне победы ЕНД в стране нужно «развалить правительство Иванишвили (Бидзини Иванишвили), развалить его феодальную вотчину».

Саакашвили добавил, что Иванишвили никогда не был таким слабым, как в последние годы, все поняли, что он из себя представляет.

Отметим, что экс-президент Грузии обратился к своим сторонникам из партии ЕНД из Амстердама. Там политик находится после того, как 12 февраля 2018 г. его выдворили с Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook написал, что 18 марта на Украине нужно провести всеукраинский марш с требованием отставки президента страны, глав МВД и генпрокуратуры.

По его словам, «мощная народная сила» должна «подвинуть олигархат и барыжную клику» от власти.