Ставрополь, 5 марта, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В военном учении с участием штурмовиков Су-25СМ приняли участие летчики авиационного полка штурмовой авиации, дислоцированного в Ставропольском крае, сообщил 5 марта руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Fedor Leukhin Су-25СМ

В ходе учения летчики совершили 25 вылетов и разгромили колонну бронетехники условного противника.

«На самолетах Су-25СМ в районе полигона днем и ночью пилоты выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника», — пояснил Астафьев.

Одновременно летчики отработали элементы воздушного боя с противником на высотах от 150 до 3 тысяч метров.

Ранее дислоцированные в Воронежской области бомбардировщики Су-34 Западного военного округа (ЗВО) выполнили ночные и дневные бомбометания. Учение проходило в дневных и ночных условиях на полигоне Погоново.

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