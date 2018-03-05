Кызыл, 5 марта, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Губернаторы регионов Сибири утвердили главу Тувы Шолбана Кара-оола председателем Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). До этого, с 2013 года, в совете МАСС председательствовал глава Хакасии Виктор Зимин. Он задержался на этом посту на несколько лет, став «председателем-долгожителем». Теперь его сменил Шолбан Кара-оол. Тем не менее, по мнению политолога Анатолия Савостина, никаких особых преимуществ это назначение главе Тувы не даст.

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«На мой взгляд, «Сибирское соглашение» — одно из достаточно бесполезных межрегиональных объединений, которых немало в нашей стране. Поэтому усматривать в кадровых перестановках внутри такого рода ассоциаций сигналы, обусловленные «большой политикой», я бы не стал. Более того, в таких ассоциациях уставом предусмотрена ротация. Тем не менее политтехнологи главы Тувы вполне могли бы использовать факт утверждения Кара-оола председателем МАСС для того, чтобы лишний раз продемонстрировать населению региона, что он, дескать, пользуется поддержкой и авторитетом среди своих коллег. Повод «так себе», но при желании «попиариться» на нём некоторое время можно», — сказал Анатолий Савостин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, согласно уставу МАСС, председатель высшего органа управления ассоциации избирается сроком на два года. С 2013 года председателем Совета МАСС был глава Хакасии Виктор Зимин. 2 марта 2018 года сибирские губернаторы — члены МАСС — утвердили председателем Совета ассоциации главу Тувы Шолбана Кара-оола. Заместителем председателя Совета стала спикер Законодательной думы Томской области Оксана Козловская.

«Коллеги-губернаторы избрали меня председателем Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Честно скажу: был против, о чём высказался на заседании под руководством полпреда президента СФО Сергея Меняйло. Потому что работы и проблем в родной республике невпроворот. Тем не менее решение принято, и мне придётся с ним согласиться, искренне уважая волю товарищей и, безусловно, мнение Сергея Ивановича Меняйло, который понимает специфику регионов СФО и к каждому из них подходит особо, создает равные возможности для нас, губернаторов. Надеюсь, общими усилиями нам удастся привести «Сибирское соглашение» к новому формату, превратить ассоциацию в площадку, где будут не только ставиться, но и реально решаться самые актуальные, жизненно важные вопросы нашей родной Сибири», — написал Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов считает, что отставка Зимина с поста председателя совета МАСС «обернётся для него утратой некоторых позиций». Но при этом «смена председателя ассоциации носит плановый, неизбежный характер».

«В начале августа 2017 года президент РФ Владимир Путин несколько дней отдыхал в Хакасии и Туве. Причём главы этих регионов вместе с ним попали в репортажи о президентской рыбалке, показанные федеральными телеканалами. Источник, близкий к администрации президента, рекомендовал обратить внимание на этот факт в контексте перспектив «Сибирского соглашения», — отметил Андрей Кузнецов.

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По его словам, к тому моменту уже было понятно, что Зимин скоро уйдёт с поста председателя Совета.

«По уставу МАСС, перевыборы председателя проводятся ежегодно. Как правило, этот пост занимают не более двух лет. Зимин задержался на этом посту, став беспрецедентным «председателем-долгожителем». Конечно, отставка для него обернётся утратой некоторых позиций, прежде всего, на федеральном уровне, поскольку председатель Совета МАСС входит в состав правительственных комиссий по вопросам, касающимся Сибири как макрорегиона. Но тем не менее смена председателя ассоциации носит плановый, неизбежный характер. Она прошла бы раньше, если бы не осенние отставки губернаторов Новосибирской, Омской областей и Красноярского края», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

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"Парадокс Тувы в том, что по социально-экономическим факторам это один из самых отстающих регионов Сибири, а по уровню федерального лобби — один из самых сильных субъектов. Главный представитель республики в Москве — министр обороны Сергей Шойгу. К слову, он сопровождал Путина на рыбалке в августе. Назначить главу Тувы председателем Совета МАСС — значит поднять статус субъекта на уровне федерации и округа. Кара-оол — опытный губернатор, он сможет извлечь практическую пользу из этого ресурса. У него хорошие отношения с сибирским полпредом Сергеем Меняйло, и он сработается с обновлённой в прошлом году командой исполкома МАСС во главе с Андреем Жуковым», — резюмировал Андрей Кузнецов.

Добавим, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» осенью 2017 года исполнилось 27 лет. Она появилась как «ответ сибирских территорий на процессы, которые к 90-м годам минувшего века привели к крушению Советского Союза», говорится в пояснении МАСС.

Согласно документам ассоциации, предметом её деятельности является «содействие межрегиональной интеграции и социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в ассоциацию». Совет ассоциации является высшим органом управления МАСС. В его состав входят главы правительств республик, администраций краев, областей, автономных округов и председатели законодательных органов власти территорий.

Председатель совета организует его работу, председательствует на заседаниях, представляет ассоциацию в отношениях с федеральными органами государственной власти и так далее. С 2010 по 2013 год председателем Совета МАСС был Вячеслав Наговицын, который тогда руководил Бурятией (сейчас является сенатором от Бурятии, прим. ИА REGNUM ). С февраля 2013 года в Совете председательствовал глава Хакасии Виктор Зимин.

Совет должен собираться не реже 2−3 раз в год. Заседания посвящены рассмотрению наиболее актуальных для Сибири проблем.

В правительстве Тувы уточнили, что на необходимость переформатирования деятельности МАСС ранее указывал сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло. Он заявил, что ассоциация регионов «в той структуре, которая была, не работает», и предложил переименовать МАСС в Агентство развития Сибири.