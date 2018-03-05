Ярославль, 5 марта, 2018, 11:24 — ИА Регнум. На 50 зданиях — памятниках культуры федерального значения «Исторический центр города Ярославля» найдены нарушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист областного отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Страница в Facebook Семен Травин Кондиционеры «вне закона»

Члены регионального ВООПиК провели рейд по территории зоны ЮНЕСКО. Они проверяли, насколько фасады зданий центра города соответствуют требованиям Министерства культуры. Приказ Минкульта запрещает устанавливать на зданиях инженерно-техническое оборудование, внешние блоки систем кондиционирования, антенны спутниковой связи, телефонные и электрические распределительные шкафы, опоры контактных сетей.

За один час инспектирующие проверили улицы Кирова, Первомайскую, Депутатскую, Свободы, Республиканскую, Советскую, Трефолева, Кедрова, Революционную, Красную площадь и площадь Челюскинцев, Депутатский переулок.

«Выявили более 50 нарушений. В основном это установка на лицевых фасадах зданий кондиционеров и накладных рольставен. Лидером по числу нарушений стало здание КУМИ мэрии Ярославля, где мы насчитали 15 кондиционеров и 5 рольставен. Еще я бы выделил здание ЯрГУ, где на главном корпусе насчитали 9 кондиционеров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM участник рейда Семен Травин.

По факту каждого нарушения было направлено заявление в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Теперь департамент, по идее, должен направить эти обращения в Министерство культуры, которое курирует памятник культуры федерального значения «Исторический центр города Ярославля».

«Но среди 50 зданий, где мы обнаружили нарушения, 20 являются памятниками культуры регионального значения и значит, заниматься проверкой этих нарушений в компетенции департамента охраны объектов культурного значения Ярославской области. Посмотрим, что будет сделано», — сказал Семен Травин.

Это был первый рейд подобного рода, который охватил лишь небольшую часть зоны ЮНЕСКО, но региональный ВООПиК ставит себе задачу посмотреть на реакцию органов охраны памятников культуры. И не исключает продолжения рейдов.