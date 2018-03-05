В Ярославле КУМИ лидирует по числу незаконных кондиционеров в зоне ЮНЕСКО
Ярославль, 5 марта, 2018, 11:24 — ИА Регнум. На 50 зданиях — памятниках культуры федерального значения «Исторический центр города Ярославля» найдены нарушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист областного отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Члены регионального ВООПиК провели рейд по территории зоны ЮНЕСКО. Они проверяли, насколько фасады зданий центра города соответствуют требованиям Министерства культуры. Приказ Минкульта запрещает устанавливать на зданиях инженерно-техническое оборудование, внешние блоки систем кондиционирования, антенны спутниковой связи, телефонные и электрические распределительные шкафы, опоры контактных сетей.
За один час инспектирующие проверили улицы Кирова, Первомайскую, Депутатскую, Свободы, Республиканскую, Советскую, Трефолева, Кедрова, Революционную, Красную площадь и площадь Челюскинцев, Депутатский переулок.
«Выявили более 50 нарушений. В основном это установка на лицевых фасадах зданий кондиционеров и накладных рольставен. Лидером по числу нарушений стало здание КУМИ мэрии Ярославля, где мы насчитали 15 кондиционеров и 5 рольставен. Еще я бы выделил здание ЯрГУ, где на главном корпусе насчитали 9 кондиционеров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM участник рейда Семен Травин.
По факту каждого нарушения было направлено заявление в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Теперь департамент, по идее, должен направить эти обращения в Министерство культуры, которое курирует памятник культуры федерального значения «Исторический центр города Ярославля».
«Но среди 50 зданий, где мы обнаружили нарушения, 20 являются памятниками культуры регионального значения и значит, заниматься проверкой этих нарушений в компетенции департамента охраны объектов культурного значения Ярославской области. Посмотрим, что будет сделано», — сказал Семен Травин.
Это был первый рейд подобного рода, который охватил лишь небольшую часть зоны ЮНЕСКО, но региональный ВООПиК ставит себе задачу посмотреть на реакцию органов охраны памятников культуры. И не исключает продолжения рейдов.