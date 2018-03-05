Тольятти, Самарская область, 5 марта, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Российский автогигант «АвтоВАЗ» собирается к 2021 году закончить строительство нового завода в Казахстане, в роли его партнера выступает компания «Бипэк авто — Азия авто», об этом 5 марта сообщили «Ведомости» со ссылкой на главу компании Николя Мора.

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

Руководитель предприятия отметил, что, по сравнению с ранее намеченными планами, стоимость проекта была снижена в соответствии с реальными обстоятельствами.

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Издание отмечает, что «АвтоВАЗ» в данном проекте выступает не в качестве финансового участника, а как технический партнер. «Бипэк авто — Азия авто» принадлежит 75% стоимости СП «Азия авто Казахстан».

Напомним, в январе 2018 года пресс-служба «Бипэк авто — Азия авто» сообщала, что в строительство завода в Казахстане компания вложила уже $62 млн.

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Старт проекту совместного предприятия был дан ещё в 2011 году. Предполагалось, что к 2019 году будет построен завод, с конвейера которого ежегодно будут сходить около 60 тыс. автомобилей в год.

Предполагалось даже, что мощности предприятия впоследствии будут увеличены до 120 тыс. машин в год. Согласно первоначальным планам, инвестиции в проект должны были составить около $500 млн.