Санкт-Петербург, 5 марта, 2018, 11:00 — ИА Регнум. При стабильном финансировании работ строительство кольцевой линии петербургского метрополитена вполне реально закончить к 2030 году, полагает вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил журналистам 5 марта во время объезда объектов, возводимых к ЧМ-2018.

Metrostroy-spb.ru Строительство метро в Петербурге

Албин отметил, что городские власти ежегодно выделяют 30 млрд рублей на изыскания, проектировку и другие связанные с метрополитеном работы.

Он также подчеркнул важность строительства кольцевой линии метро для горожан. Албин пояснил, что о точных сроках и суммах говорить преждевременно, но при наличии стабильного финансирования и хорошего подрядчика 2030 год — реальный срок.

О том, что в Петербурге планируют строительство кольцевой линии метрополитена, 21 февраля сообщил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Стоимость кольцевой линии, по предварительной оценке, составит не менее 300 млрд рублей. Такая стройка невозможна без поддержки федерального центра.

По словам губернатора, в 2018 году планируется завершить предпроектные работы по первому участку кольцевой линии, от проектируемой станции «Большой проспект» до действующей станции «Лесная». Затем будет спроектирован участок от «Лесной» до «Ладожской».