Ярославль, 5 марта, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Члены регионального координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области согласовали проект планировки и межевания территории микрорайона №9 в Тверицах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook Против небоскребов в Тверицах Вид на Тверицы

Об этом рассказала участница рабочей группы по изменению проекта планировки микрорайона Светлана Краузольт. Она получила ответ за подписью заместителя начальника департамента строительства Ярославской области.

В нем сообщается, что проект планировки территории микрорайона №9 жилого района «Тверицы» рассматривался на заседании рабочей группы координационного совета Ярославской области по вопросам градостроительной деятельности 26 января 2018 года.

По итогам рассмотрения представленный проект был согласован при условии выполнения мэрией Ярославля и разработчиком — ЗАО «Ярославгражданпроект» — следующих условий: во-первых, рассмотрения возможности снижения этажности жилых домов, планируемых к строительству, до 15 этажей со стороны, прилегающей к усадебной застройке. Кроме того, рекомендовано предусмотреть проектом возможность размещения плоскостных и многоуровневых стоянок для автотранспорта в непосредственной близости к жилым домам.

«Утверждение документации по планировке территории микрорайона относится к полномочиям мэрии города Ярославля. В случае, если в проект, рассмотренный на заседании рабочей группы Координационного совета, будут внесены изменения в части уменьшения этажности зданий, повторного рассмотрения на заседании Координационного совета не требуется», — сказано в документе.

Напомним, изначально проект, против которого выступили жители, предусматривал строительство 16 домов по 18 этажей, 9 домов по 8 этажей, детского сада на 330 мест, детского сада на 150 мест, школы на 900 учеников, несколько многоэтажных надземных парковок, автозаправки, поликлиники.

На заседаниях рабочей группы, которую создали после встречи возмущенных жителей Твериц с мэром и куда включили и представителей общественности, представителям ЗАО «Ярославгражданпроект» было предложено понизить этажность с 18 до 4−8 этажей. Казалось бы, компромисс был достигнут: по итогам этих совещаний был представлен фор-эскиз с заявленными изменениями: создана буферная зона из 4-этажных домов, уменьшено в два раза количество надземных парковок, вместо двух детских садов оставлен один и так далее.

«Согласно действующим договоренностям, проект планировки и межевания должен был быть доработан для проведения повторных публичных слушаний», — отмечает Светлана Краузольт.

Однако, как показало решение регионального градостроительного совета, «небоскребы» в Тверицах его представителей не смущают. Окончательное решение и ответственность за снижение этажности переложено на мэрию города.

Между тем представители общественности считают, что возведение 18-этажных небоскребов будет морально угнетать жителей частных домов нескольких кварталов. Кроме того, по их сведениям, на сегодняшний день система ливневых вод, оборудованная в 30-е годы прошлого столетия, пришла в упадок, что привело к череде обращений граждан о подтоплении земельных участков, подвальных помещений. Все это усугубляется отсутствием системы фекального водоотведения, однако проектная организация «не озаботилась включением в проект оборудования новой или восстановления прежней системы водоотведения». А значит, на начале строительных работ при изменении рельефа застраиваемой территории количество жалоб увеличится, считают жители.

Они обращают внимание и на то, что на фоне индивидуальных жилых домов небольшой участок земли, занятый небоскребами, испортит не только архитектурный облик Заволжского района изнутри, но и вид со Стрелки.