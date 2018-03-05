Санкт-Петербург, 5 марта, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Смольном считают, что при обсуждении претензий правоохранительных органов к главе Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину следует прежде всего руководствоваться конституционным принципом невиновности. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 марта заявил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Албин на строящейся станции метро

Напомним, по данным СМИ, начальнику ГУП «Петербургский метрополитен» Владимиру Гарюгину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Игорь Албин считает, что каждый должен выполнять свою работу: строители — строить, а правоохранительные органы — выявлять нарушения закона.

Албин также отметил высокий профессионализм Гарюгина, и тот факт, что при его руководстве Петербургский метрополитен быстро развивается.

«Он должен доказать свою невиновность», — сказал вице-губернатор.

Албин ушел от ответа на вопрос, считает ли Смольный себя стороной, пострадавшей от действий метрополитена. Он отметил, что этот вопрос следует задавать представителям других комитетов правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Владимир Гарюгин обвинялся в злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро «Адмиралтейская». Отмечалось, что ущерб городскому бюджету мог составить более 466 млн рублей. В августе 2017 года Следственный комитет сообщил о закрытии данного уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

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Следственный комитет пока официально не подтвердил информации о предъявлении Гагюрину нового обвинения. Однако, по данным СМИ, ему уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Гарюгин продолжает работу в своей должности.