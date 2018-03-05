Тамбов, 5 марта, 2018, 10:28 — ИА Регнум. В реестр объектов культурного и исторического наследия Тамбовской области внесены 12 новых зданий. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия. Большинство новых памятников выявлено в областном центре.

Кумицкая Анна ИА REGNUM Тамбов

Дома получили статус памятников регионального значения. Теперь законом охраняются здания, которые являются образцами средовой застройки второй половины XIX в.

Новые памятники расположены в Тамбове и Моршанске. Среди выявленных памятников — Городское училище, построенное в 1914 году в Тамбове (ул. Бебеля, 108), Общественное здание и синагога 1910 года постройки (Ленинградская, 42).

«Список объектов культурного наследия ансамблевого типа пополнился «Ансамблем общественных зданий» (г. Моршанск, ул. Ленина, 44). Фактически, новый ансамбль появился и в Тамбове — на государственной охране находятся памятники регионального значения: «Здание Александринского института благородных девиц» и «Флигель», в котором сегодня размещается хореографическое отделение Тамбовского колледжа искусств (ул. Советская, 93)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что в Тамбовской области достаточно часто выявляются новые объекты наследия. Например, в 2017 году реестр пополнился несколькими десятками новых памятников.

Между тем в соседних регионах краеведам приходится биться за включение новых зданий в реестр. К примеру, воронежские специалисты говорят, что чиновники крайне неохотно ставят новые здания под охрану. Один из последних случаев произошел в феврале 2018 года. Тогда краеведы пытались добиться внесения в реестр Дома Медведевой, расположенного по адресу улица Помяловского, 37. Специалисты настаивали на том, что здание представляет большую ценность как образец жилого дома начала XX в. Кроме того, на доме сохранились деревянные рамочные наличники, выполненные в русском стиле. Однако члены общественного научно-экспертного совета при управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области на заседании 20 февраля отказались присваивать статус объекта культурного наследия этому дому. Они решили, что здание — не памятник, потому что, во-первых, в нем не жили известные персоны, а во-вторых, подобные дома уже находятся под охраной.

Подобные случаи возникают и в Рязанской области. Например, в 2016—2017 годах здесь развернулась настоящая война за дом, где провёл свое детство основоположник российской космонавтики Константин Циолковский. Здание уже планировали сносить, но краеведы смогли доказать, что оно представляет культурную и историческую ценность.

При этом спорные случаи возникали и в Тамбовской области. Пример — Державинский мост в Тамбове. Краеведы добивались включения моста в реестр с лета 2014 года. За это время мост прошел несколько экспертиз. В частности, эксперты Минкультуры подтвердили, что мост действительно был построен в 18 веке. В августе 2015 года мост был признан памятником.