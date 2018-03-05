* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, 5 марта, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали 12 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в турецкой столице, заявили 5 марта в Генеральной прокуратуре страны, сообщает американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В документе, распространенном ведомством, указывается, что задержания были осуществлены в ходе операции полиции. Все подозреваемые являются иностранными гражданами. Их происхождение не указывается.

По данным прокуратуры, они подозреваются в вербовке людей в ряды экстремистской группировки. Они также, по некоторой информации, поддерживали связи с людьми в «зонах конфликта». Правоохранители также заявили, что по-прежнему идет операция по поиску еще восьми подозреваемых.

Задержание подозреваемых в Анкаре произошло на фоне того, как власти города усилили меры безопасности на фоне риска террористической угрозы.

Посольство США в турецкой столице призвало своих сограждан избегать приближаться к зданию диппредставительства и больших скоплений людей, а также не привлекать к себе внимания.