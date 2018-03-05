Москва, 5 марта, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Операторы сетей мобильной связи не могут гарантировать 100-процентную безопасность для своих клиентов. Она находится на низком уровне. К такому выводу пришли эксперты компании Positive Technologies, которые провели исследование угроз безопасности и атак в сетях Signaling System 7.

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В вопросах кибербезопасности оказалась уязвима большая часть сетей мобильной связи. Это связано с протоколами, которые требуются для поддержки 2G и 3G, пишет газета «Коммерсантъ».

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Ежедневно крупные операторы в среднем сталкиваются с четырьмя атаками, направленными на отказ в обслуживании или перехват информации отдельного абонента. При этом успешными из них становятся только 7,8%. В исследовании поясняется, что в ходе такой атаки абонент попадает в поддельную сеть злоумышленника, где выполняются перехват и прослушка информации либо запросы игнорируются, что вызывает отказ в обслуживании абонента.

При этом сами операторы настаивают, что надежно защищены.

Добавим, что в исследовании изучались 24 проекта в сетях операторов России, Европы и Ближнего Востока. Через каждую исследованную сеть можно получить информацию об абонентах или вызвать отказ в обслуживании, констатирует Positive Technologies.

Как сообщало ИА REGNUM, уже к середине 2017 года число абонентов мобильной связи во всём мире превысило 5 млрд человек.