Киев, 5 марта, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Центр Львова 4 марта озарился огнями десятков факелов. Шествие устроили участники националистических организаций в честь 110-й годовщины со дня рождения командира Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича.

spoilt.exile Факельное шествие

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Собрались участники марша возле городской Ратуши, а затем направились к памятнику Жертвам коммунистических преступлений на улице Степана Бандеры. Факелами активисты не ограничились. Во время шествия марширующие выкрикивали антипольские лозунги и речёвки, пишет издание Zaxid.net. Радикалы несли плакаты с лозунгами: «Город Львов не для польских господ».

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Как сообщало И ИА REGNUM, в феврале 2018 года представители националистических и радикальных партий на Украине провели пикеты у зданий консульства Польши в шести городах страны — в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Луцке и Виннице. Пикетчики потребовали от властей Польши не допустить введения антиукраинских изменений в закон «об институте национальной памяти» Польши. В обращении польскому консулу о недопустимости «антибандеровского» закона, которое националистам удалось передать в Виннице, отмечается, что новая редакция польского закона «об институте национальной памяти» угрожает добрососедским отношениям Польши и Украины.

6 февраля 2018 года скандальный закон об Институте национальной памяти был подписан президентом Польши Анджеем Дудой.

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Согласно поправкам в закон, за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности предусмотрено уголовное наказание. Также запрещается использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши.

Также закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925—1950 годах. В Киеве же действия карателей не рассматривают как преступление, а, наоборот, считают их «национальными героями».