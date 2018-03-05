Москва, 5 марта, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Под конец торгов 2 марта нефть марки Brent все же собралась с силами и вышла в зону положительных значений, хотя по итогам торговой пятидневки понесла немалые потери (-4%) на опасениях разжигания американским президентом полномасштабной торговой войны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Локальный отскок котировок от минимумов вблизи отметки $63 произошел на фоне ослабления доллара из-за протекционистских действий Трампа», — пояснил эксперт.

Между тем буровая активность в Штатах продолжает расти, правда, более умеренными темпами. По данным Baker Hughes, число активных установок на прошлой неделе увеличилось еще на одну единицу, достигнув 800 штук.

Это новый трехлетний максимум и шестая подряд неделя роста — сигнал о дальнейшем увеличении добычи до новых рекордов.

«Определенную поддержку Brent получила на известиях о том, что на крупнейшем ливийском месторождении Шарара, где добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки, были приостановлены работы», — считает Мащенко.

В начале новой недели (5 марта) от просадки актив удерживают надежды на предстоящую встречу ОПЕК и топ-менеджеров сланцевых компаний США на официальном обеде в рамках стартующего сегодня в Хьюстоне энергетического форума CERA Week.

«Участники рынка надеются, что с этого фронта прозвучат позитивные комментарии, которые несколько ослабят беспокойство по поводу чрезмерно высокой активности американских производителей», — отметил эксперт.

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