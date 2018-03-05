Ростов-на-Дону, 5 марта, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Уроки в школах Ростова-на-Дону в понедельник, 5 марта, закончились, едва прозвенел звонок. Десятки образовательных учреждений оказались под угрозой взрыва. В социальных сетях мамы учеников пишут о том, что причиной стали телефонные звонки анонимов о якобы заложенной бомбе, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону глазами детей

«Ужас с утра! Мама работает в школе. Сейчас звонит и говорит, что всех выгнали из школы. Позвонили и сказали, что заминировали школу, но не сказали номер. Всех из школы выгнали», — написала интернет-пользователь.

Надежда А. подтвердила, что в другой школе такая же ситуация, но причину не говорят.

«Домой детей отправляют. Говорят, что воды нет», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM мама ученика одной из школ.

Между тем в популярном сообществе города-миллионника в соцсети «ВКонтакте» информация об эвакуации подтверждается. Только уже под видом внеплановой проверки по работе правоохранительных органов по безопасности жизни детей».

«Во всех школах отменили первую смену. Распоряжений по второй смене ещё не поступало, так что учите уроки и готовьте портфели», — сказано в сообщении.

Напомним, это не первая волна телефонного терроризма, накрывшая Ростов-на-Дону. Так, накануне Нового года, 30 декабря 2017 года, сапёры искали бомбу во всех крупных торговых центрах донской столицы. Сообщение оказалось ложным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году с начала серии ложных звонков о минировании, которая накрыла российские регионы в сентябре 2017 года, на наличие взрывных устройств были проверены около 2,5 тыс. объектов в разных городах. Ущерб, нанесённый государству, оценён в 300 млн рублей.

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