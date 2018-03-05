Москва, 5 марта, 2018, 08:54 — ИА Регнум. В Москве за сутки 4 марта выпало рекордное количество осадков — порядка 35% месячной нормы, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метель в Москве

"На базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 12 мм осадков, что составляет 35% месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это абсолютный рекорд по максимальному суточному количеству осадков для 4 марта за всю историю метеонаблюдений, при этом было побито прежнее достижение 1895 года. Минимальная ночная температура воздуха в столице составила — 10,4°.

По данным синоптиков, 5 марта синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда с севера будут прорываться отдельные массивы снеговых облаков и первые порции полярного воздуха, предзнаменуя скорое усиление морозов.

Днем в Москве и области облачно, вечером с прояснениями, ожидается кратковременный снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит −6…−8°, по области — −5…−10°. Ветер северной четверти 4−9 м/с.

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