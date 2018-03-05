Мадрид, 5 марта, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Представитель Халдейской католической церкви Ирака отец Салар Кайо заявил в интервью испанской газете ABC, что если христиане не вернутся в ближайшие пять лет в свои дома на Ниневийской равнине, возвращаться им будет некуда.

Fredarch Остатки ворот Адада. Ниневия

Отец Кайо является членом Комитета по возрождению Ниневии — международной организации, которая занимается сбором средств для восстановления девяти христианских городов на Ниневийской равнине в Ираке. В начале марта он прибыл в Мадрид, чтобы поддержать кампанию благотворительной организации «Помощь нуждающейся церкви».

Священник отметил в беседе с журналистами, что ситуация в его регионе по-прежнему напряженная, и в ближайшее время нет надежды на устранение вооруженного конфликта между иракской армией и курдами. Тем не менее, необходимо обеспечить условия, чтобы мирные жители могли вернуться к мирной жизни и найти работу.

По его мнению, правительство Ирака отказалось от поддержки христианского меньшинства.

Иракское правительство и курдские власти отказались от христиан. Правительство заявило, что христиане должны ждать пять лет, прежде чем начать восстановление. Но если мы будем выжидать это время, они не смогут вернуться. Мы очень спешим, чтобы восстановить деревни и сохранить христианские земли. Если мы этого не сделаем в ближайшее время, мусульманские семьи, которые сейчас находятся в Мосуле, займут эти земли».

По словам отца Кайо, правительство не заинтересовано в работе с меньшинствами. В течение прошлого года ни один представитель иракского правительства не посетил крупнейшую христианскую общину в стране.

Отвечая на вопрос, почему важно сохранение христианской общины в стране с мусульманским большинством, священник сделал акцент на христианской истории региона.

Происхождение Ирака — христианское. Эти земли имеют христианскую историю. Присутствие христиан на Ближнем Востоке также очень важно из-за его роли в построении мира. Они являются примером прощения, мира и милосердия. Теперь мы не чувствуем себя меньшинством, а миссионерами в нашей стране».

Также Салар Кайо рассказал, что христианская церковь принимает меры для снятия межконфессиональной напряженности в обществе. В частности, строятся колледжи для совместного обучения христиан и мусульман. Он также упомянул о том, что часты случаи перехода молодых мусульман в лоно христианской церкви.

Начиная с момента вторжения войск Великобритании и США в Ирак в 2001 году, доля христиан в этой стране снизилось с 10% населения до 2%, что составляет примерно 200 тыс. человек. Этническая чистка, проводимая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вынуждает христиан бежать в соседние Иорданию, Ливан или в Курдистан, а также Европу. На данный момент около 95 тыс. беженцев ждут возможности вернуться в свои дома.