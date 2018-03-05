Москва, 5 марта, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Тёплые весенние дни с плюсовой температурой стоит ожидать в московском регионе не ранее апреля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИАМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По его словам, лишь в начале апреля температура в Москве и Подмосковье окажется в рамках климатической нормы.

Скорее всего, среднесуточные температуры начнут пересекать нулевой рубеж в сторону положительных отметок в последней декаде марта — с 26 по 31 марта.

При этом сугробы в конце марта ещё не сойдут, они уменьшаться до 10 сантиметров. По прогнозам синоптиков, исчезновение сугробов произойдет не ранее 6 апреля.

Настоящего тепла стоит ожидать лишь в начале апреля. Температура воздуха будет в рамках нормы, cчитает Тишковец.

«Много-много солнечных дней в московском регионе начнется уже после Пасхи, — дал прогноз синоптик.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 5 марта, в Москве и Подмосковье облачно, вечером с прояснениями, кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит — 6, — 8 градусов.

Ветер северной четверти 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и к вечеру составит 745 мм рт. ст.

Напомним, с 19 февраля после завершения празднования Масленицы начался Великий пост, который продлится 40 дней, до 7 апреля. Пасха в 2018 году отмечается с 8 апреля.

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