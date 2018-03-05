Москва, 5 марта, 2018, 07:50 — ИА Регнум. 26 февраля, понедельник: «Баффало» испортил дебютную встречу Рика Нэша в составе «Брюинз». В начале 21-й игровой недели НХЛ «Баффало Сейбрз» принимали на своём льду гостей из Бостона.

Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Отметим, эта встреча являлась первой для Рика Нэша в составе «Брюинз», после обмена из «Рейнджерс». Для 33-летнего форварда дебютный матч не задался. Канадский форвард находился на льду 17 минут и 27 секунд, произведя пять бросков, но натиск «Баффало» не был сломлен.

Последнее время команда из северного штата Нью-Йорк показывает отличную игру на домашней арене, недавно обыграв действующих лидеров лиги «Тампа-Бэй» со счётом 5:3.

«Бостон» первыми ворвались в зону соперника на второй минуте встречи. Толком не удосужившись задержать шайбу в зоне на некоторое время, Дэвид Крейчи нанёс бросок с вратарской зоны вбрасывания. Момент контролировал вратарь «клинков» Чэд Джонсон, заменяющий сегодня основного голкипера Робина Ленера.

«Бостон» продолжили сохранять за собой шайбу, перехватывая её в нейтральной зоне площадки, но первое звено атаки «Брюинз» не взялось бросать шайбу вблизи от ворот. На контратаке «Баффало» привели трибуны в замешательство. Форвард «клинков» Земгус Гиргенсонс с острого угла послал шайбу в сторону ворот, свет упал на ворота соперника, что символизирует взятие ворот, но шайба прошла в миллиметрах от штанги. Восторженные минуту назад трибуны успокаиваются, гола не было — игра продолжается.

В последней четверти периода игра концентрировалась в зоне «Брюинз», где «Баффало» чувствовали себя в своей тарелке, расстреливая ворота соперника. Николя Баптист бросил шайбу по воротам от синей линии, создав неразбериху во вратарской зоне, где победителем вышел форвард «Сейбрз» Бенуа Пульо, нанеся решающий удар по воротам Антона Худобина («Бостон») — 1:0, Антипин записал на свой счёт передачу.

Двумя минутами позднее удаление ключевого защитника «Бостона» Здено Хары сыграло ключевую роль в счете. 14 секунд потребовалось Кайлу Окпосо, чтобы реализовать численное преимущество «Баффало» — 2:0. «Бостон» активно начали вторую 20-минутку, получив по шапке от главного тренера команды Брюса Кэссиди.

Через три минуты от старта периода новичок-защитник «Брюинз» Чарли Макэвой открылся на пятачке под прострельную передачу Дэвида Пастрняка, которую он спокойно превратил в голевую, благодаря броску меж ног голкиперу — 2:1. В середине периода «Баффало» возвратили игру в своё русло, оправившись от натиска «Брюинз» в первой части 20-минутки.

Эван Родригес подоспел под слепую передачу Райнхарт, совершённую в борьбе у борта, и совершил немедленный бросок по воротам Худобина — 3:1, «Баффало» возвращают разницу в две шайбы. В начале завершающей 20-минутки защитник «Сейбрз» Марко Сканделла установил окончательный счёт во встрече — 4:1, голкипер неаккуратно подстроился под бросок и пропустил шайбу в «домик».

4 марта, воскресенье: Овечкин оформил 40-й гол в сезоне в матче «Стадионной серии» против «Торонто».

4 марта в рамках ежегодной «Стадионной серии НХЛ» «Вашингтон Кэпиталз», под предводительством Барри Троца, встречались с «Торонто Мейпл Лифс». В первом матче серии Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон», забросил 40-ю шайбу в сезоне, преодолев эту отметку в 9-й раз за карьеру в НХЛ и став шестым игроком в истории, кому это удавалось. Также гол Овечкина стал для форварда 598-м голом в его карьере НХЛ, что ставит его на пороге круглой отметки в 600 голов в НХЛ и за «Вашингтон».

Счёт на табло был быстро открыт командой из столицы. Контролируя шайбу в зоне «кленовых листьев», Никлас Бекстрём нанёс рассчитанный бросок шайбой по воротам Фредерика Андерсена («Торонто»), которая под прямым углом отлетела от щитков голкипера к центрфорварду Евгению Кузнецову.

Россиянину осталось лишь добить шайбу в полупустые ворота соперника, что он и сделал — 1:0, спустя три минуты от начала встречи под открытым льдом счёт открыт. Первой же атакой «Торонто» ответили своим партнёрам по серии, Зак Хайран вложил шайбу в нижний угол ворот «Кэпс», подставив клюшку под бросок Романа Полака — 1:1. Минутой позднее Александр Овечкин забил тот самый 40-й гол в сезоне благодаря зоркости Тома Уилсона, с передачи которого Александр добил шайбу в пустой верхний угол ворот — 2:1.

За пять минут до конца «Торонто» снова совершили осечку, форвард Доминик Мур на две минуты отправился в штрафной бокс. «Вашингтон» не дали поблажек противнику и после минуты игры с численным преимуществом «Торонто» было наказано, Никлас Бекстрём и Евгений Кузнецов на пару разыграли гол, в котором ключевую роль сыграл бросок Никласа в створ ворот соперника — 3:1.

Во втором периоде «Торонто» удалось отбиться и сделать счёт «скользким» в середине тайма — 3:2. Назем Кадри, не глядя на ворота, с разворота нанёс точный бросок в створ ворот. Но пыл канадцев был быстро охлаждён лучшим защитником «Кэпиталз» Джоном Карлсоном, который знаменит своими бомбардирскими навыками.

Менее минуты прошло от пропущенной шайбы, а разница в счёте была восстановлена игроком «Кэпс» — 4:2, Джон добил шайбу в пустые ворота, оказавшись в нужное время в нужном месте. Вскоре в матче был установлен окончательный счёт, молодой форвард «Кэпс» Якуб Врана, выбранный под 13-м номером драфта 2014 года, реализовал выход один в ноль с вратарём.

Якуб, не решившись на обвод вратаря, выполнил простой, но точный бросок по воротам «Торонто» — 5:2. По итогу встречи «Вашингтон» взяли верх над «Торонто» в первом матче «Стадионной серии» и вырвались вперёд в серии.