Рим, 5 марта, 2018, 07:48 — ИА Регнум. По результатам подсчетов 50% бюллетеней на выборах в Италии лидирующие позиции занимает правоцентристская коалиция, которую составляют партии «Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии». Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов, осуществляемого МВД Италии.

Сильвио Берлускони

Так, правоцентристская коалиция пока набирает 37% голосов, на втором месте «Движение 5 звезд» с 31,2%. Левоцентристы во главе с Демократической партией получают 24,15%.

Официальные результаты выборов ожидаются в понедельник, 5 марта.

Напомним, 4 марта в Италии завершилось голосование на выборах в парламент. В стране и за ее пределами было закрыто более 61 тыс. избирательных участков.

Депутатов нижней палаты имели право выбирать граждане Италии, достигшие возраста 18 лет. Таких по данным МВД страны 46,6 млн человек. Избирать сенаторов могли граждане Италии в возрасте от 25 лет. Таких в стране 42,8 млн человек.

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