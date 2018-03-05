Киев, 5 марта, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В день кризиса «Нафтогаз Украины» выполнил свои обязательства по поставке газа на украинский рынок путем его закупки в европейских странах по цене, вчетверо превышающей предусмотренную контрактом с «Газпромом», сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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«Нафтогаз обеспечил реальную возможность покрыть все потребности в импорте без «Газпрома «и снял Украину с газовой иглы России», — написал Витренко.

По его словам, переход на потребление европейского газа способствовал тому, что «Газпром» попал в ловушку», которая якобы готовилась для Украины. И при этом жители страны «доказали Европе», что «Нафтогаз» является надежным поставщиком газа в страны Европы.

«Газ в эти дни в Европе стоил 1000 долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом». Если бы мы его покупали, «Нафтогаз» бы немедленно обвинили в расточительстве», — объяснил представитель украинской компании.

В следующем сообщении Витренко отверг «ложь от псевдоэкспертов», которые в ответ на его предыдущее заявление указывали, что цены на газ не поднимались до уровня $1000 за тысячу кубометров. По его словам, стоимость газа доходила до $1325.

Напомним, «Газпром» остановил поставки газа на Украину ввиду того, что стороны так и не согласовали протокол о поставках. 3 марта заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщал, что компания намерена добиться расторжения контрактов с украинской стороной в арбитраже Стокгольма.

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Однодневный кризис с наличием газа, о котором сообщает Витренко, возник вследствие холодной погоды, которая установилась на Украине и в большинстве европейских стран.

Ранее президент Украины Петр Порошенко не раз заявлял о том, что Украина сидела на «газовой игле» России и соскочила с нее. В 2015 году он сообщал, что «соскочить» удалось только через 23 года независимости Украины, а в 2017 году заявил, что российская «газовая игла» подпитывала коррупцию в стране, а выходом из сложившейся ситуации стала поставка газа по реверсу из европейских стран.

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