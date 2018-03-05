Москва, 5 марта, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности намерена 5 марта поддержать поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафа для авиадебоширов в 10 раз, сообщают «Известия».

Салон самолета

Так, в случае принятия поправок нарушителям могут грозить штрафы до 20−40 тыс. рублей за невыполнение законных распоряжений командира самолета, например, курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности. В настоящее время штраф за подобные нарушения составляет от 2 до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Кроме того, также может появиться и отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте со штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. Речь может идти об агрессивном поведении на борту — к примеру, за грубость и толчки. Сейчас за это грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест на 15 суток.

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Отмечается, что поправки были подготовлены Минюстом и уже согласованы с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента России. При этом в МВД проект раскритиковали, так как выделение мелкого хулиганства на транспорте в самостоятельное нарушение трудно будет отделить от существующего уголовного состава («Хулиганство»), считают в ведомстве.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла пакет законов, дающий право российским авиакомпаниям вести так называемые «черные списки» авиадебоширов. Попавшим в них гражданам наряду с уголовной ответственностью могут отказать в продаже билета на самолёт.

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