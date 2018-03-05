Лос-Анджелес, США, 5 марта, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Стали известны первые победители премии Академии кинематографических искусств и наук США («Оскар»), 90-я церемония награждения проходит сейчас в Лос-Анджелесе, в зале Dolby Theatre.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

В списке получивших «Оскар» — фильм «Бегущий по лезвию 2049», он выиграл в номинации «Лучшие визуальные эффекты». За лучший монтаж наградили ленту Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Мультфильм «тайна Коко» назван лучшим полнометражным анимационным фильмом. Приз за лучший сценарий достался картине Джордана Пила «Прочь».

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Лучшим оператором назван Роджер Дикинс («Бегущий пол лезвию 2049»), лучшим композитором — Александр Деспла («Форма воды»). В номинации «Лучший дизайн» победила лента «Форма воды» Гильермо дель Торо.

Исполнительница второстепенной роли в фильме «Тоня против всех» Эллисон Дженни выиграла в конкурсе на лучшую актрису второго плана. Победителем в аналогичном мужском конкурсе стал Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»).

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Лучшим фильмом на иностранном языке назван «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио. В номинации «Лучшие прически и грим» первой стала лента «Тёмные времена» с Гэри Олдманом, а ленту «Призрачная нить» отметили за дизайн костюмов.

Напомним, в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» участвовала картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Также в числе конкурентов «Фантастической женщины» была картина «Квадрат» Рубена Эстлунда и фильм «О теле и душе» Ильдико Эньеди.