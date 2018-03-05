Вашингтон, 5 марта, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Российская Федерация, Сирия и Иран должны придерживаться соглашениий Совета Безопасности ООН, прекратив все военные действия в Восточной Гуте. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявление которой обнародовано в ночь на 5 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Режим Асада (президент Сирии Башар Асад), наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране, должен придерживаться резолюции 2401 СБ ООН», — заявила Сандерс.

По ее словам, Вашингтон возлагает на РФ ответственность за гибель мирных жителей в пригороде Дамаска. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что с 24 по 28 февраля 2018 г. военные самолеты Воздушно-космических сил РФ совершили с авиабазы Хмеймим как минимум 20 боевых вылетов для бомбардировки позиций боевиков в районе Дамаска и Восточной Гуты.

По словам дипломата, Белый дом призывает все стороны конфликта прекратить боевые действия в пригороде Дамаска, а также разрешить «беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам ни в чём неповинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2018 г. СБ ООН принял резолюцию 2401 о немедленном прекращении огня на всей территории Сирии. Перемирие не распространяется на группировки, признанные СБ ООН террористическими.

Россия при согласии правительства Сирии продолжает ликвидировать террористов, что на Западе рассматривается как нарушение договоренностей.

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