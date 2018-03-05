Чита, 5 марта, 2018, 09:02 — ИА Регнум. По итогам 2017 года в Забайкальском крае удалось увеличить кадровый состав в медицинских организациях и впервые за несколько последних лет остановить тенденцию оттока специалистов. Об этом проинформировал региональный минздрав. В частности, отмечается двукратный рост участников программы «Земский доктор» — до 70 специалистов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Медикаменты

«Эта работа даёт свои результаты. Если на протяжении нескольких лет в крае наблюдалась устойчивая тенденция оттока кадров, то в 2017 году врачебный состав увеличился на 34 доктора, среднего медперсонала — на 72 специалиста. Параллельно ведётся поиск новых решений», — пояснили чиновники минздрава.

Вместе с тем, министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов признает, что, несмотря на реализацию ряда программ для обеспечения молодых специалистов жильём, принимаемые меры являются не системными и не достаточными для полного решения проблемы.

«Министерство здравоохранения инициирует специальный проект по ипотечному кредитованию на льготных условиях (без первоначального взноса и с пониженной кредитной процентной ставкой) для медицинских работников, нуждающихся в жилье. Реализовывать проект планируется совместно с одной из крупных строительным компаний региона и отделением банка.

Предполагается, что специально для этих целей на первоначальном этапе будет построено два многоквартирных дома в центральном районе Читы. Также ведутся переговоры о реализации подобных проектов в районах края», — пояснил Сергей Давыдов.

Кстати, для привлечения молодёжи в сферу здравоохранения региональные власти обсуждают сейчас новый проект CAMPUS. Это единая платформа для молодых специалистов сферы здравоохранения и мобильное приложение, в котором будет собрана вся необходимая информация: банк вакансий, различные базы данных, карта событий, сведения о грантовой поддержке, конкурсах и другое.

«Программа призвана содействовать гармоничному профессиональному росту молодых специалистов, повысить активность и показать возможности участия начинающих работников в жизни профессионального медицинского сообщества Забайкальского края», — пояснили в минздраве.

Напомним, в конце 2017 года Минздрав РФ составил список регионов с самым большим числом населённых пунктов, где затруднено получение медицинской помощи и нарушаются предельные сроки её предоставления. Забайкальский край (35 населённых пунктов) там числится наряду с Ленинградской областью (49 населённых пунктов), Иркутской областью (48 населённых пунктов), Тверской областью (34 населённых пункта), Свердловской областью (31 населённый пункт), Алтайским краем (36 населённых пунктов) и Псковской областью (19 населённых пунктов).

О том, что Забайкалье получит дополнительно 250 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на поддержку здравоохранения, сообщил на прошлой неделе депутат Госдумы от региона Николай Говорин.

Между тем очевидно, что эта четверть миллиарда — лишь капля в море. Известно, что только за последние 5 лет в Забайкальском крае сокращено 1600 коек и 16 участковых больниц. Особенно остро проблема с доступностью медицины коснулась шести районов Забайкальского края: Могочинского, Чернышевского, Хилокского, Борзинского, Газимуро-Заводского и Александрово-Заводского. В деревнях не хватает педиатров, терапевтов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, неврологов.

Особую тревогу у депутата Госдумы вызывает уменьшение числа противотуберкулёзных, онкологических, психоневрологических диспансеров, сокращение числа станций скорой медицинской помощи, бригад, а также фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов.

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Известно, к примеру, что работа фельдшера в Улётовском районе края менее престижна, чем работа торговца. Слов главы муниципалитета Сергея Савина, фельдшеры в посёлке Дровяная со «скорой» ушли работать в магазины.