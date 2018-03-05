Москва, 5 марта, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Ослабление американской валюты после введения Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий приостановили падение цен на нефть в районе 63 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Пятничные торги (2 марта) завершились в небольшом плюсе, поскольку медведи предпочли зафиксировать прибыль перед выходными.

Цена отскочила до $64,65, хотя по сформированным циклам на дневном периоде нисходящее движение не завершилось.

Скорее всего, снижение продлится до 11 апреля 2018 года и остановится на уровне $57,80 (50% от роста с $44,34 до $71,25).

На сегодня, 5 марта по Brent ожидается на торгах в Европе повышение котировок до $65,12, в Штатах — снижение до $64,20.

Напомним, 2 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,84%, до $64,37 за баррель, WTI — на 0,47%, до $61,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,58 за баррель.

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