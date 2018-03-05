Москва, 5 марта, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 2 марта снижением по рублёвым парам на фоне незначительного ослабления американской валюты и консолидации на нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Когда возобновились падение нефтяных котировок и укрепление единой валюты к доллару, увеличились продажи российской валюты.

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К открытию американской сессии курс доллара повышался до 57,38 руб., курс евро — до 70,60 руб. К закрытию торгов рубль полностью отыграл потери у доллара и частично у евро. Этому способствовали восстановление цен на нефть и ослабление доллара США. Покупатели в нефти защитили уровень $63,10.

Американский доллар попал под давление после повышения Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий. После новых заявлений Трампа он продолжил сдавать позиции основным конкурентам по всему рынку.

В своем Тwitter Дональд Трамп написал: «Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов в торговле практически со всеми странами, с которыми она ведет бизнес, торговые войны хороши и в них легко побеждать».

Сегодня, 5 марта, Brent торгуется в небольшом плюсе. Американский доллар дорожает ко многим основным валютам. В минусе торгуется против защитных активов (йена, франк).

По курс рубля сохранится нисходящая динамика и в первой половине недели курс доллара превысит отметку в 58 руб. На сегодня рассмотрю укрепление доллара до 57,45 руб., евро — до 70,55 руб.

Напомним, 2 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 1 коп. (-0,01%), до 56,81 руб., курс евро повысился на 40 коп. (+0,57%), до 70,07 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,3 млрд (-1,22%), евро/рубль — 432,0 млн евро (-4,12%).

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