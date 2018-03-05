Пекин, 5 марта, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Китай снизил налоги для предприятий в общей сложности более, чем на 2 трлн юаней (около $315,2 млрд) посредством реформы замещения налога на предприятие налогом на добавленную стоимость (НДС), заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает 5 марта агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Ишак с мешком

Наряду с мерами налоговых преференций для малодоходного бизнеса и пересмотром различного рода сборов, рыночные организации Китая сберегли также более 3 трлн юаней за последние пять лет, заявил Ли, обращаясь к открывающему заседания 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Выступая с отчетной речью, Ли отметил, что самым значительным налоговым пересмотром за последние два десятилетия стало замещение налогового сбора с предприятий на взимание НДС.

Напомним, что, старая схема сбора налогов действовала целых 60 лет. Впервые новая система налогообложения была испытана в 2012 году, а затем была распространена на всю страну в 2016 году.

Отметим, также, что в Китае в настоящее время проходит одно из важнейших политических событий года — съезд Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, который, по мнению экспертов, может стать историческим.

Читайте также: Грядут изменения в Конституции КНР: Си Цзиньпин пойдет на третий срок?