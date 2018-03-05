ДНР хотят ликвидировать, а Россию обвинить во всех грехах: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 марта, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Своих не бросаем: Россия не выдаст США граждан, обвинённых во «вмешательстве»;
- Манипулировать мнением: в США считают, что Россия подрывает энергорынок через интернет;
- Созданы Россией: ДНР и ЛНР призвали ликвидировать;
- От слов к делу: серийное производство ракетного комплекса «Авангард» запущено в России;
- Связал космос: Россия и Китай решили сотрудничать при исследовании Луны;
- Продуктовая ревизия: в Госдуму внесён законопроект о пересчёте потребительской корзины.