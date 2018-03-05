Москва, 5 марта, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Лидер партии «Народ против коррупции» Григорий Анисимов обратился к спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, направленных на повышение качества работы следственных органов и судов для минимизации случаев незаконного заключения под стражу при производстве по уголовному делу. Копии документов имеются в распоряжении ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Вопреки логике и поручениям руководства России, предпринимательское сообщество сегодня все чаще сталкивается с административными барьерами, а также фактами рейдерских захватов и ликвидации коммерческих предприятий, отмечается в обращении.

«Основным инструментом данной паразитической деятельности выступает корыстное уголовное преследование, которое позволяет парализовать деятельность практически любой организации, заключив под стражу его руководство», — указывает политик.

В частности, пишет Анисимов, а адрес партии поступило обращение, в соответствии с которым с марта 2017 года под стражей в СИЗО №1 города Сыктывкара Республики Коми находится Георгий Попов, учредитель и директор Усинского системообразующего предприятия, несмотря на многочисленные жалобы во все органы государственной власти о несостоятельности выдвинутого обвинения, руководитель компании продолжает находиться под стражей, а его организация приближается к банкротству.

В партии обращают внимание на то, что доля оправдательных приговоров в России на протяжении последних десяти лет продолжает падать и составила в 2016 году 0,36%, это означает, что более 99,5% дел, которые дошли до суда, заканчиваются обвинительным приговором.

«Таким образом, складывается ситуация, при которой возможность заключения обвиняемого под стражу при недобросовестном подходе выступает в качестве действенного механизма по отстаиванию конкретных интересов при коммерческой конкуренции», — обеспокоен он.

При обычных обстоятельствах доказать наличие умысла или корыстной заинтересованности и, соответственно, привлечь лицо, вынесшее постановление с нарушением закона, практически невозможно, а лицо, по вине которого подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) оказался под стражей, не понесет наказания, указал Анисимов. Более того, действующий в настоящее время подход приводит к тому, что материалы дел исследуются менее тщательно, а судебные ошибки нивелируются независимым статусом судей и отсутствием ответственности за совершение таких ошибок, говорится в документе.

В этой связи предлагается изменить состав преступления, касающегося незаконного заключения под стражу. Предлагаемый законопроект предусматривает исключение заведомого характера совершенного деяния, что «вынудит более тщательно исследовать материалы дела и только при объективно достаточных обстоятельствах принимать решение о заключении лица под стражу».

Кроме того, законопроектом предусматривается ужесточение наказания в случае, если незаконное заключение под стражу было совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба.

«Данный подход, несомненно, позволит снизить коррупционную составляющую в следственных органах и снизить долю рейдерских захватов и недобросовестной конкуренции», — заключил лидер партии.