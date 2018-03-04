Киев, 4 марта, 2018, 22:32 — ИА Регнум. В Киеве c фасада здания музея украли бюст поэтессы Леси Украинки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея выдающихся деятелей украинской культуры на странице в соцсети Facebook.

L-ukrainka.name Бюст Леси Украинки по улице Саксаганского, 97

«3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97, — говорится в сообщении. — Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Леся Украинка (1871−1913) — украинская поэтесса, писательница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля 2018 г. в Киеве осквернили могилу поэтессы Леси Украинки.

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