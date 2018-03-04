Киев, 4 марта, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Безвизовым режимом со странами Европейского союза воспользовались почти 500 тыс. граждан Украины. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Изменения на Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс. граждан, — написал глава государства. — Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это — тот же круг «прогнозистов», которые предсказывали, что нам его и не предоставят».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безвизовый режим Украины с ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года. Согласно введенному режиму, граждане Украины смогут находиться с туристической целью в странах Шенгенской зоны без виз до 90 дней.

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