Псков, 4 марта, 2018, 19:53 — ИА Регнум. По факту гибели на пожаре двоих детей в Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Sledcom.ru Следственный комитет России

По предварительным данным, трагедия произошла в воскресенье, 4 марта, в деревне Песчивка.

«На пожаре погибли оставленные взрослыми без присмотра двое детей в возрасте 2 и 4 лет», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте трагедии.

Причины возгорания пока неизвестны.

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