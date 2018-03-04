Анкара, 4 марта, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции совместно с отрядами «Сирийской освободительной армии» успешно продвигаются к Африну. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым в провинции Маниса.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

«Накануне (3 марта) от террористов в Африне был освобожден очередной райцентр — Раджу», — отметил Йылдырым.

По его словам, члены незаконных вооруженных формирований не в силах устоять перед «мощью и единством Турции». При этом Йылдырым добавил, что Анкара также не забывает о пособниках террористических структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в Африне, целью которой является противостояние усилению курдских Отрядов народной самообороны на сирийско-турецкой границе.

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