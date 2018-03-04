Тбилиси, 4 марта, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что его партия «Единое национальное движение» сумеет одержать победу на предстоящих в стране в 2018 году президентских выборах и начать возвращение к власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Об этом Саакашвили заявил в своем видеообращении к соратникам, которое разместил на своей странице и на странице партии в соцсети Facebook. Он вкратце описал то плачевное состояние, до которого, по его оценке, довело страну правление «Грузинской мечты» и реального лидера партии Бидзины Иванишвили.

«Оставленные нами деньги до конца съедены и безответственно растрачены. Созданные нами государственные институты расшатаны, и туда вернулась коррупция. Опять свирепствует преступность. Ситуация безопасности Грузии резко ухудшилась. Такой безнадежности не было даже во время Шеварднадзе. И на фоне всего этого сотни тысяч трудоспособных наших сограждан либо уже покинули страну, либо собираются уехать», — констатировал из-за рубежа Михаил Саакашвили.

По его оценке, реально Грузия стоит сегодня перед угрозой уничтожения, и в этих условиях главной задачей «Единого национального движения» является возвращение к власти уже в 2018 году.

«В этих условиях Иванишвили практически объявил кастинг на звание главной оппозиционной силы. Он подталкивает нас к тому, чтобы мы боролись за второе место на всех последующих выборах и удовлетворились этим «почетным призом». Ничего подобного. Наша задача — это возвращение к власти, и мы должны сделать это уже в 2018 году. Как мы этого достигнем? Мы должны выиграть президентские выборы. На фоне президентских выборов развалить правительство Иванишвили и разрушить его феодальное поместье. Это совершенно реальная задача», — подчеркнул Саакашвили.

По мнению экс-президента Грузии, Бидзина Иванишвили никогда не был так слаб, как сейчас, так как народ его ненавидит, все поняли, что он из себя представляет, увидели разницу между тем, что было раньше, и тем, что имеют сегодня.

«И главное, они увидели, что у нас есть позитивная программа и что мы единственная сила, которая способна повторно вывести страну из этой беды и трясины. Поэтому мы все должны подготовиться к президентской компании», — заявил Саакашвили.

Он призвал все оппозиционные силы, которые еще не «продались» Иванишвили, объединиться и вместе выбрать достойного кандидата в президенты, а затем вместе с ним провести такую предвыборную кампанию, которая гарантирует ему победу.

«У нас это обязательно получится. Мы должны вернуть грузинскому народу Грузию и уже второй раз выполнить основную функцию спасителя страны и народа», — воззвал к соратникам экс-президент.

Напомним, что после президентских выборов 2013 года Михаил Саакашвили покинул Грузию и до недавнего времени вел активную политическую деятельность на Украине, вначале в рядах соратников президента Порошенко, а затем — в рядах его оппозиции. В результате противостояния с украинскими властями Саакашвили был лишен украинского гражданства, а несколько недель назад выслан из страны в Польшу.

Ранее прокуратура Грузии завела на экс-президента целый ряд уголовных дел, а по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани Тбилисский городской суд осудил его на три года лишения свободы. Несмотря на то, что ранее прокуратура Грузии потребовала от Украины экстрадиции Саакашвили, на этот раз в Тбилиси его не выслали.