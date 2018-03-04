Калуга, 4 марта, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Мещовского района. Он подозревается в убийстве.

Фото пресс-службы калужского регионального управления СКР. Место преступления

Как сообщила 4 марта ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Виктория Козырёва, по версии следствия, в ночь на 3 марта 2018 года подозреваемый распивал спиртное со своим знакомым в помещении котельной в посёлке Серпейск Мещовского района. В ходе распития потерпевший оскорбительно выразился в адрес подозреваемого, в связи с чем подозреваемый совершил убийство знакомого.

Затем злоумышленник покинул место происшествия, но спустя некоторое время, решив скрыть следы преступления, вернулся обратно. Стражи порядка задержали подозреваемого на месте убийства.

По информации следствия, подозреваемый был 10 раз судим, шесть раз отбывал наказания в исправительных учреждениях.

«Проводятся следственные действия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — сказала Козырёва.

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