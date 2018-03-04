Лондон, 4 марта, 2018, 18:27 — ИА Регнум. 4 марта на стадионе «Фалмер Стэдиум» был разыгран матч29 — го тура Английской Премьер-лиги между командами «Брайтон» и «Арсенал». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В дебюте матча английский центральный защитник Люис Данк открыл счет, замкнув скидку Шейна Даффи — 1:0. Через 19 минут Гленн Маррей шокировал «канониров», удвоив преимущество в счете ударом головы после навеса паскаля Гросса — 2:0. В конце тайма лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сократил отставание в счете, замкнув пяткой передачу Гранита Джаки — 2:1.

Статистика матча («Брайтон"/"Арсенал»)

Удары 13/13

Удары в створ 7/7

Владение 39%/61%

Фолы 13/11

Набрав 34 очка «Брайтон» поднялся на 10-ю позицию, обойдя «Эвертон» и «Борнмут». «Арсенал» упустил возможность навязать борьбу за зону Лиги Чемпионов, оставшись на 6-й строчке с 45-ю баллами.

Составы на матч:

«Брайтон»: Райан, Бонг, Данк, Скелотто, Даффи, Стивенс, Кноккарт, Гросс, Искьердо, Преппер, Маррей.

«Арсенал»: Чех, Косельни, Мустафи, Чемберс, Колашинац, Мхитарян, Уилшир, Озил, Айуоби, Джака, Обамеянг.

Главныйарбитр матча: Стюарт Аттуэлл.

Предупреждения: Колашинац — 28, Уилшир — 40, Джака — 54, Стивенс — 61, Скелотто — 64, Маррей — 79.

Голы: Данк 7 — 1:0, Маррей 26 — 2:0, Обамеянг 43 — 2:1.