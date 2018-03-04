«Спартак» и «Локомотив» голов не забили
Москва, 4 марта, 2018, 18:25 — ИА Регнум. 4 марта на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 21-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Локомотив» и «Спартак». Матч завершился нулевой ничьей.
Лидер «красно-белых» Квинси Промес третий матч подряд не смог преодолеть отметку в 14 голов за сезон 2017/18 во всех турнирах.
Статистика матча («Локомотив"/"Спартак»)
Удары 11/8
Удары в створ 4/3
Владение 52%/48%
Фолы 12/18
Набрав 38 очков «Спартак» поднялся на 4-ю позицию, обойдя «Зенит». «Локомотив» с 46-ю очками продолжает уверенно лидировать в чемпионате.
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, Кверквелия, Фернандеш, Коломейцев, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.
«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Зобнин, Адриано.
Главный арбитр матча: Михаил Вилков.
Предупреждения: Ещенко — 22, Максимович — 25, Фернандеш — 40, Зобнин — 70, Комбаров — 76, Кутепов — 81.