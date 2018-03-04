Москва, 4 марта, 2018, 18:25 — ИА Регнум. 4 марта на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 21-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Локомотив» и «Спартак». Матч завершился нулевой ничьей.

Oddsfan.dk Ничья

Лидер «красно-белых» Квинси Промес третий матч подряд не смог преодолеть отметку в 14 голов за сезон 2017/18 во всех турнирах.

Статистика матча («Локомотив"/"Спартак»)

Удары 11/8

Удары в створ 4/3

Владение 52%/48%

Фолы 12/18

Набрав 38 очков «Спартак» поднялся на 4-ю позицию, обойдя «Зенит». «Локомотив» с 46-ю очками продолжает уверенно лидировать в чемпионате.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, Кверквелия, Фернандеш, Коломейцев, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Зобнин, Адриано.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Ещенко — 22, Максимович — 25, Фернандеш — 40, Зобнин — 70, Комбаров — 76, Кутепов — 81.