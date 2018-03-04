Лондон, 4 марта, 2018, 18:17 — ИА Регнум. На севере Лондона в воскресенье, 4 марта, произошел небольшой взрыв. Об этом сообщила столичная полиция в соцсети Twitter.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

ЧП произошло на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Сотрудники полиции вместе с оперативными службами в настоящий момент находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл после поступивших сообщений о взрыве, — говорится в сообщении полиции. — Причины неизвестны, но в данный момент не трактуются как связанные с терроризмом».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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