Африн, Сирия, 4 марта, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции и «Сирийская освободительная армия» захватили селение Халил в сирийском Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu.

MilitaryArms.ru Турецкая армия на марше

«Селение Халил на северо-западе Африна освобождено от террористов утром 4 марта, — передает вещатель. — От террористов также освобожден райцентр Шейх Хадид на востоке Африна».

Отмечается, что всего ВС Турции с начала операции «Оливковая ветвь» в Африне заняли 3 райцентра, 102 селения, 6 фермерских хозяйств и 22 стратегические высоты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в Африне, направленную против Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов.

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