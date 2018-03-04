Киев, 4 марта, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы к выполнению договоренностей о соблюдении перемирия в Донбассе, которое вступает в силу 5 марта. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба «АТО» в соцсети Facebook.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

«Подразделения ВСУ в районе проведения «АТО» на территории Донецкой и Луганской областей готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по введению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины», — отмечается в сообщении.

Напомним, о прекращении огня Украина, ДНР и ЛНР договорились 28 февраля на заседании в Минске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война вспыхнула на Украине в апреле 2014 г. после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса.

Читайте также: Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций ВСУ

А также: Муженко: ВСУ готовятся к полномасштабной войне с Россией