Калуга, 4 марта, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Калужские участники конкурса плакатов ОНФ «День выборов» представили 135 плакатов. Из них члены жюри отобрали топ-50 лучших.

Onf.ru Плакаты, присланные на конкурс «День выборов»

Как сообщили ИА REGNUM организаторы конкурса, авторы плакатов проявили фантазию и воплотили оригинальные творческие задумки. Большинство из них объединяет общая идея — голос каждого избирателя определяет, как его собственное будущее, так и будущее его семьи и страны в целом.

Как стало известно активистам регионального ОНФ, одна из калужанок, уже принимающая участие в конкурсе «День выборов», имеет ограниченные возможности здоровья. Она выполнила свою работу с помощью ног, показав, что для творчества не может быть преград.

«Плакат — проверенное временем и до сих пор во многом незаменимое средство в информационной работе, — говорит член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Валентина Котикова. — В России плакатное искусство имеет давние традиции, важно их поддерживать и развивать. Конкурс ОНФ «День выборов» — хорошая возможность для профессионалов-оформителей, студентов различных творческих учреждений и просто творческих людей попробовать силы на федеральном уровне, представив свою оригинальную концепцию в контексте важнейшего для страны события».

«Хороший плакат должен вызывать живые эмоции, побуждать совершить поступок, — сказал активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Владимир Потапов. — В данном случае — прийти 18 марта на избирательные участки, выполнив свой гражданский долг».

«Авторы большинства работ вложили в свои плакаты основную идею — от твоего выбора зависит твое будущее и будущее твоей семьи, а также всей страны, — рассказала координатор конкурса «День выборов», член жюри Любовь Солдаткина. — Они пытались донести до зрителя главную мысль: важен голос каждого избирателя. Поэтому чаще всего на плакатах встречались такие слоганы как «Твой голос — твое будущее!», «Ты сам выбираешь свое будущее!», «Твой голос бесценен», «Выбери будущее для своих детей» и так далее».

По результатам конкурса отобраны топ-50 лучших работ — это 26 плакатов в номинации «школьники», 11 — «любители» и 13 — «профессионалы».

Onf.ru Плакаты, присланные на конкурс «День выборов»

В рамках конкурса, дополнительно была учреждена номинация «уличный формат», в которой отобрано 20 лауреатов. Плакаты из этой номинации появились во всех регионах страны. Имена десяти победителей будут объявлены 5 марта 2018 года на открытии выставки плакатов в Музее современной истории России, здесь же пройдет награждение.

Авторы остальных 40 работ, а также плакатов «уличного формата» будут награждены в региональных отделениях ОНФ.

Напомним, на организованный Народным фронтом ОНФ «День выборов» конкурс граждане РФ прислали более 6,5 тыс. работ.