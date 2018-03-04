Калуга, 4 марта, 2018, 16:25 — ИА Регнум. В Калужской области удалось добиться погашения в полном объеме задолженности по заработной плате перед работниками ООО КМДК «СОЮЗ-Центр». Об этом 4 марта сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина.

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По ее словам, у организации имелась задолженность по заработной плате за январь и февраль 2018 года перед 879 работниками на общую сумму 29 млн рублей.

По фактам невыплаты работникам ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» заработной платы прокуратурой Боровского района в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года в возбуждены 3 дела об административном правонарушении.

По первому постановлению организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, 2 других находятся в стадии рассмотрения.

Также в адрес генерального директора общества внесены два представления, одно из которых рассмотрено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области было возбуждено 20 уголовных дел за невыплату заработной платы. Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей. Благодаря предпринятым следствием усилиям, 14,3 млн рублей обвиняемые выплатили добровольно.

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