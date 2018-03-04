Калуга, 4 марта, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Урок финансовой грамотности для школьников Боровского района Калужской области провёл накануне министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, сообщили 4 марта ИА REGNUM в пресс-служб регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На уроке финансовой грамотности

Урок состоялся в средней общеобразовательной школе № 4 города Балабаново. Антон Силуанов рассказал старшеклассникам четырёх школ района о структуре государственного бюджета России. Школьники узнали о влиянии международных финансов на экономику государства и получили ряд советов о том, как рационально распоряжаться личными средствами и даже о том, как уберечься от мошеннических схем, обезопасить интернет-платежи.

На встречу пригласили будущих выпускников, некоторые из них уже сегодня задумываются об открытии собственного дела и получили от главного финансиста страны полезные советы по государственным программам поддержки предпринимателей.

После открытого урока Антон Силуанов сказал, что в рамках национальной программы повышения финансовой грамотности населения, разработаны методические материалы, которые могут быть также использованы в школах. Минфин России сотрудничает с рядом субъектов, в числе которых — Калужская область. Уроки финансовой грамотности — одна из форм этого взаимодействия.

«Подобные занятия нужно проводить со школьной скамьи, потому что вопросы управления финансами интересуют ребят», — заявил федеральный министр.

Напомним, государственный проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется Минфином России с 2011 года. Проект направлен на повышение финансовой грамотности и безопасности российских граждан, формирование ответственного отношения к личным финансам, развитие защиты прав потребителей финансовых услуг. Решение этой проблемы возможно только при тесном сотрудничестве государства с коммерческими и финансовыми институтами, учреждениями в сфере образования и общественными организациями. Проект ориентирован на все возрастные категории. Особое значение уделяется усилению защиты прав молодых потребителей финансовых услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки Ольга Васильева на церемонии подписания соглашения с Центробанком о продвижении финансовой грамотности заявила, что основы финансовой грамотности встроят в образовательные стандарты всех уровней — от детских садов до вузов. Со стороны ЦБ РФ документ подписала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, финансовая грамотность становится не просто разовой акцией, а «широкомасштабной полноценной программой». В рамках программы выпускаются учебники, а учителя обществознания проходят специальную подготовку.

«Финансовая грамотность будет встроена во все образовательные стандарты всех уровней», — заявила министр Ольга Васильева. Для этого модуля разработаны пособия и программы, в школах его будут проходить на уроках обществознания.

Соответствующие изменения затронут федеральные государственные образовательные стандарты. Глава ЦБ РФ пояснила, что современный человек должен обладать всеми знаниями и практическими навыками для разных жизненных ситуаций, когда он приобретает финансовые услуги.

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