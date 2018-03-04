Киев, 4 марта, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Ситуация с газоснабжением Украины полностью стабилизировалась. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

ВАДИМ ЧУПРИНА Петр Порошенко

«Сегодня у нас стабильная ситуация с поставками газа: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт, — написал украинский лидер. — Резко увеличились поставки газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии».

По его словам, дефицит голубого топлива в стране «полностью покрыт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в отношении контракта на транзит российского газа Стокгольмский арбитраж вынес 28 февраля 2018 г. Суд встал на сторону Украины.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал решение необъективным и нарушающим баланс интересов сторон. По его словам, экономические проблемы Украины не должны решаться за счет российской стороны.

ПАО «Газпром» приступило к расторжению контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

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