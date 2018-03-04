Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ России
Москва, 4 марта, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которое должно состояться 5 марта. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что на заседании коллегии ФСБ России планируется подвести итоги деятельности спецслужбы за 2017 год. Также на коллегии будут определены основные задачи ФСБ на 2018 год.
Кроме того, 5 марта российский лидер посетит Съезд транспортников Российской Федерации. Это мероприятие проводится всего один раз в пять лет и является главным отчетным событием транспортной отрасли страны.
Предполагается, что Путин выступит на пленарном заседании съезда и осмотрит выставку важнейших инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована до 2022 года. В съезде примут участие более 700 специалистов транспортной отрасли России.
Уточняется, что в рамках съезда Путин поучаствует в телемосте с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля. Это тоннель имеет важное значение и является приоритетным объектом программы модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.