Москва, 4 марта, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которое должно состояться 5 марта. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Заседание коллегии Федеральной службы безопасности

Сообщается, что на заседании коллегии ФСБ России планируется подвести итоги деятельности спецслужбы за 2017 год. Также на коллегии будут определены основные задачи ФСБ на 2018 год.

Кроме того, 5 марта российский лидер посетит Съезд транспортников Российской Федерации. Это мероприятие проводится всего один раз в пять лет и является главным отчетным событием транспортной отрасли страны.

Предполагается, что Путин выступит на пленарном заседании съезда и осмотрит выставку важнейших инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована до 2022 года. В съезде примут участие более 700 специалистов транспортной отрасли России.

Уточняется, что в рамках съезда Путин поучаствует в телемосте с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля. Это тоннель имеет важное значение и является приоритетным объектом программы модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.