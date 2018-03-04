Мадрид, 4 марта, 2018, 15:53 — ИА Регнум. 4 февраля на стадионе «Сьюдад де Валенсия» был разыгран матч 27-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Леванте» и «Эспаньол». Матч завершился боевой ничьей 1:1.

Andy03 Футбол

На 55-й минуте испанский правый атакующий полузащитник Хосе Луис Моралес открыл счет ударом с пенальти — 1:0. В самом конце матча бразильский форвард Лео Баптистан сравнял счет и вырвал ничью для команды гостей — 1:1. Ассист на свой счет записал Хурадо.

Статистика матча («Леванте"/"Эспаньол»)

Удары 9/11

Удары в створ 5/3

Владение 43%/57%

Фолы 14/13

Набрав 21 очко «Леванте» теперь занимает чистое 17-е место. Набрав 32 очка, «Эспаньол» поднялся на 14-ю позицию.

Составы на матч:

«Леванте»: Оласабаль, Робер, Кабако, Лопес, Луна, Дукуре, Моралес, Лопес, Лукич, Садику, Паццини.

«Эспаньол»: Лопес, Наварро, Кариколь, Дуарте, Лопес, Санчес, Пьятти, Гранеро, Дардер, Морено, Баптистан.

Главный арбитр матча: Хавьер Алберола.

Предупреждения: Морено — 13, Дардер — 30, Наварро — 54.

Голы: Моралес (пен) 55 — 1:0, Баптистан 90+2 — 1:1.