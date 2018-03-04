«Уфа» и «Динамо» расписали мировую — 1:1
Уфа, 4 марта, 2018, 15:51 — ИА Регнум. 4 февраля на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 21-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Уфа» и «Динамо». Матч завершился результативной ничьей 1:1.
На 17-й минуте российский форвард Евгений Марков открыл счет ударом с пенальти — 0:1. В начале второго тайма хорватский опорный полузащитник Иван Пауревич сравнял счет, замкнув передачу Дмитрия Сысуева — 1:1.
Статистика матча («Уфа"/"Динамо»)
Удары 9/4
Удары в створ ¼
Владение 54%/46%
Фолы 13/11
Набрав 28 очков «Уфа» укрепилась на 6-й строчке. «Динамо» с 23-мя очками приблизилась к выходу из «зоны вылета», деля 12-ю позицию с «Тосно».
Составы на матч:
«Уфа»: Беленов, Йокич, Живоглядов, Тумасян, Неделчару, Табидзе, Пауревич, Салатич, Стоцкий, Сысуев, Фатаи.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Козлов, Рауш, Шунич, Черных, Цаллагов, Соу, Ташаев, Марков, Луценко.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Предупреждения: Неделчару — 46, Соу — 71.
Голы: Марков 17 (пен) — 0:1, Пауревич 51 — 1:1.