Уфа, 4 марта, 2018, 15:51 — ИА Регнум. 4 февраля на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 21-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Уфа» и «Динамо». Матч завершился результативной ничьей 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

На 17-й минуте российский форвард Евгений Марков открыл счет ударом с пенальти — 0:1. В начале второго тайма хорватский опорный полузащитник Иван Пауревич сравнял счет, замкнув передачу Дмитрия Сысуева — 1:1.

Статистика матча («Уфа"/"Динамо»)

Удары 9/4

Удары в створ ¼

Владение 54%/46%

Фолы 13/11

Набрав 28 очков «Уфа» укрепилась на 6-й строчке. «Динамо» с 23-мя очками приблизилась к выходу из «зоны вылета», деля 12-ю позицию с «Тосно».

Составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Йокич, Живоглядов, Тумасян, Неделчару, Табидзе, Пауревич, Салатич, Стоцкий, Сысуев, Фатаи.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Козлов, Рауш, Шунич, Черных, Цаллагов, Соу, Ташаев, Марков, Луценко.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Неделчару — 46, Соу — 71.

Голы: Марков 17 (пен) — 0:1, Пауревич 51 — 1:1.