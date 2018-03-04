Анкара, 4 марта, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооруженных сил Турции отчитался о «нейтрализации» 2 тыс. 612 «террористов» с начала проведения военной операции «Оливковая ветвь» в регионе Африн на северо-западе Сирии. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 4 марта, пресс-служба Генштаба ВС Турции.

Christiaan Triebert Сожженные сирийские танки

«Число нейтрализованных в рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне террористов составило 2 тыс. 612», — сказано в сообщении.

Напомним, что «террористами» турецкие власти считают любых членов курдских вооруженных формирования.

Стоит отметить, что накануне, 3 марта, Генштаб ВС Турции сообщил о 2 тыс. 434 «ликвидированных террористах». Таким образом, согласно данным Генштаба, за сутки турецкие войска нейтрализовали 178 «террористов».

Напомним, 20 января турецкие власти объявили, что начинают в регионе Африн на северо-западе Сирии военную операцию под кодовым названием «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований.