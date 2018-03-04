Луганск, 4 марта, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Представитель Луганской Народной Республики в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник прокомментировал предложение специального представителя Государственного департамента США по ситуации на Украине Курта Волкера «расформировать» Луганскую и Донецкую Народные Республики. Соответствующее заявление Мирошник сделал сегодня, 4 марта, в интервью РИА Новости.

Defense.gov Cпециальный представитель США по Украине Курт Волкер

Напомним, ранее Волкер заявил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и, следовательно, Луганская и Донецкая Народные Республики должны быть расформированы.

Мирошник напомнил, что ДНР и ЛНР де-факто являются и стороной конфликта на Украине и стороной переговоров. Власти этих республик избраны путем прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы.

«Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве», — пояснил Мирошник.

Он подчеркнул, что начинать переговоры о мирном урегулировании конфликта следует не с предложений о «расформировании» одной из сторон конфликта, а с выстраивания диалога с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением.

«Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения», — заключил представитель ЛНР.