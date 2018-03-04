Берлин, 4 марта, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились создать новое коалиционное правительство во главе с блоком ХДС/ХСС, лидером которого является действующий канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба ХДС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Напомним, после выборов в бундестаг в Германии сложилась непростая политическая ситуация, при которой набравший большинство голосов блок ХДС/ХСС должен был найти себе партнеров для формирования коалиционного правительства, так как количество голосов отданное за христианских демократов было недостаточным для формирования однопартийного кабинета.

Он возможности формировать правительство зависела и дальнейшая политическая судьба многолетнего канцлера Германии Ангелы Меркель. Ряд экспертов указывал, что в случае невозможности сформировать коалицию и проведения повторных выборов, христианские демократы уже бы не выдвинули Меркель в качестве своего лидера.

Сперва Меркель и её соратники попытались провети переговоры о так называемой коалиции «Ямайка» с «Зелеными» и «Свободными демократами». «Ямайкой» такой вариант коалиции называют по цветам флага этого островного государства, которые соответствую условным цветам политических спектров потенциальных участников такой коалиции (черный — ХДС/ХСС, желтый — Свободные демократы, зеленый — «Зеленые»).

Но переговоры прошли безрезультатно.

Тогда Меркель оставалось либо согласиться на повторные выборы с непредсказуемым результатом, при том что ХДС/ХСС могли уже не выдвинуть её в качестве лидера, либо продавить СДПГ и создать так называемую «Большую коалицию».

Меркель выбрала второй вариант.

Переговоры были трудными и тянулись несколько месяцев. В итоге 7 февраля стало известно, что ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.

Последнее слово однако оставалось за рядовыми членами СДПГ. Именно они в так называемом «почтовом голосовании» должны были решить, вступит ли их партия в коалицию с ХДС/ХСС или нет.

Сегодня голосование завершилось и рядовые члены СДПГ высказались за коалицию (66% — «за»).

"Я поздравляю СДПГ с этим ясным результатом, рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны», — сказала Меркель после объявления результатов голосования.